Die "Schule fürs Leben" muss auch das Elternhaus sein

Plus In vielen Schulen können die Kinder ihre alltäglichen Fähigkeiten erweitern. Aber es ist wichtig, dass sich auch die Eltern Zeit nehmen, den Kindern etwas beizubringen - genauso wie die Lehrer.

Viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder an der Schule für das Leben lernen. Das heißt, dort sollte ihnen auch kochen, Reifen flicken und andere praktische Dinge beigebracht werden. Dabei fehlt bei der Fülle an Unterrichtsstoff aber oft die Zeit. Ein Problem, das Eltern sehr gut kennen, denn auch ihnen fehlt häufig die Zeit, die Kinder mitarbeiten zu lassen.

Wenn Kinder im Haushalt mithelfen, dauert es oft länger oder es wird ein - nicht unerhebliches - Chaos verursacht. Manchmal muss die Küche danach gut durchgeputzt werden, wenn das Kind Pfannkuchen gemacht hat und der Teig unerklärlicherweise überall klebt. Oder der Sprössling muss nach dem Malern kräftig gebadet werden, weil die Farbe hauptsächlich in seinem Gesicht gelandet ist. Und nicht selten artet eine Fahrrad-Waschaktion im Garten urplötzlich in eine große Wasserschlacht aus.