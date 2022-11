Die Sehnsucht nach einer besinnlichen Weihnachtszeit ist groß

Plus Am Freitag öffnet der Christkindlmarkt in Aichach endlich wieder seine Türen und erfüllt damit ein Herzensbedürfnis vieler Menschen.

Zwei Jahre lang gab es nahezu keine Weihnachtsmärkte in der gesamten Region – Corona war schuld. Einige, wie in Augsburg, wurden in letzter Sekunde abgesagt und hinterließen nicht nur bei den Händlerinnen und Händlern, sondern auch bei den Besucherinnen und Besuchern eine große Enttäuschung. Das wird dieses Jahr nicht passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen