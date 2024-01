Die Sternsinger im Wittelsbacher Land sind ein Segen

Plus Jedes Jahr sammeln Kinder und Jugendliche im Landkreis eine sechsstellige Summe für den guten Zweck. Die Diskussion um angemalte Gesichter im Zusammenhang mit dieser karitativen Aktion ist unnötig wie ein Kropf.

Wenn Sie mit Kaspar, Melchior und Balthasar so gar nichts anfangen können, dann sollten Sie an dieser Stelle aufhören weiterzulesen. Denn hier schreibt ein bekennender Fan der Heiligen Drei Könige, genauer gesagt der Sternsinger. Das ist einfach eine wunderbare Tradition, die vielen Menschen zu Jahresbeginn Hoffnung und Freude macht. Gleichzeitig ist das auch die weltweit größte Spendenaktion von Kindern für arme Kinder. Im Wittelsbacher Land kommt allein jedes Jahr eine sechsstellige Summe zusammen. So viele Spendensammlungen in dieser Größenordnung gibt es nicht.

Möglich ist das nur, weil eine vierstellige Zahl an Kindern, Jugendlichen und Helfern in diesen Tagen und bis zum Sonntag mehr oder weniger flächendeckend im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs ist. Das Wetter meint es heuer nicht immer gut mit den Königen. Trotz Wind und Regen ziehen die Kinder aber tapfer von Haus zu Haus durch die Straßen, sagen ihr Sprüchlein auf oder singen und sammeln für den guten Zweck.

