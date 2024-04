Die Wertschätzung der Familien für die Jugendarbeit ist wichtig

Um Kindern ein tolles Ferienprogramm zu bieten, helfen im Landkreis Aichach-Friedberg viele Menschen zusammen. Den Eltern ist oft gar nicht bewusst, welcher Kraftakt dahintersteckt.

Die Aufgaben des Kreisjugendrings (KJR) sind vielfältig. Neben der Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen bietet der KJR auch selbst immer mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche an. Diese werden dankend angenommen - auch von den Eltern. Wer seine Sprösslinge selbst schon einmal die ganzen Sommerferien betreut hat, weiß, dass das eine fordernde Tätigkeit ist.

Doch der KJR und auch andere Organisationen, Vereine und Kommunen im Landkreis verwahren die Kinder nicht nur, sie stellen tolle Programme zusammen, die Spaß machen. Diese Aktionen sind oft Gemeinschaftsprojekte, an denen viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beteiligt sind. Zwar zahlen die Eltern meist einen gewissen Beitrag, vielen von ihnen ist aber nicht bewusst, dass dieser in der Regel nicht reicht, das Angebot vollständig zu finanzieren. Ohne Eigenbeteiligung des Veranstalters, Zuschüsse und Spenden ginge häufig nichts. Mit den zehn Euro etwa, die einkommensschwache Familien im Monat für die Teilnahme ihres Kindes am sozialen Leben erhalten, kommt leider keiner weit.

Eltern sollten Engagement auch bei kleinen Pannen würdigen

Umso mehr müssen derartige, finanzierbare Freizeitangebote für Kinder geschätzt werden. Läuft dabei einmal nicht alles perfekt, sollten es die Familien trotzdem nicht an Wertschätzung für dieses wertvolle Engagement fehlen lassen.

