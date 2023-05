Kommentar

Ein Flächenlandkreis braucht eine intakte Straßen-Infrastruktur

Plus Die vielen Baustellen im Wittelsbacher Land wird Autofahrer nicht freuen. Aber in das Netz an Bundes- und Staatsstraßen muss kontinuierlich investiert werden.

Straßenbaustellen können nerven – wer steht schon gern im Stau oder ist länger für eine Umleitung unterwegs? Auch in den nächsten Monaten wird so mancher Autofahrer im Wittelsbacher Land vor sich hingranteln, wenn die gewohnte Strecke gesperrt ist. Doch es führt kein Weg daran vorbei: In den Straßenbestand muss kontinuierlich investiert werden. Wer auf Verschleiß fährt, der riskiert große Schäden, höhere Kosten und dazu dann noch deutlich längere Baustellenzeiten.

Ohne Mobilität ist ein Flächenlandkreis wie Aichach-Friedberg nicht denkbar

Die Bundes- und Staatsstraßen nehmen einen Großteil des Verkehrs auf und bilden eine Infrastruktur, ohne die heute ein Flächenlandkreis wie Aichach-Friedberg nicht denkbar wäre. Ohne diese Mobilität würde sich ein großer Teil des Wittelsbacher Landes nämlich in kurzer Zeit entvölkern. Arbeit, Versorgung, Bildung – das alles ist in einer so kleinteilig besiedelten Region nur mit einem gut ausgebauten Straßennetz möglich. Nur neun von 24 Kreiskommunen haben überhaupt einen Bahnanschluss – in zwei Richtungen. Die Linie nach München und die aufstrebende Paartalbahn sind unverzichtbar und von großer Bedeutung, aber sie helfen nicht in der Fläche. Öffentlichen Personennahverkehr gibt's da nur mit Bussen, und die brauchen gut ausgebaute Straßen. Oder anders: Das Deutschlandticket funktioniert auf dem Land nur mit Asphalt.

