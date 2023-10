Einbrüche in Aichach und Umgebung: Prävention lohnt sich

Plus Die Zahl der Einbrüche im Bereich der PI Aichach ist in diesem Jahr ausgesprochen hoch. Ausgeliefert ist man den Kriminellen aber nicht vollends.

19 versuchte oder vollendete Einbrüche zählt die Polizeiinspektion Aichach in diesem Jahr bereits – deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Auch wenn es dabei fast nie zu einem Zusammentreffen zwischen Einbrechern und Bewohnern kommt und der finanzielle Schaden nicht immer hoch ist, sind die psychischen Folgen mitunter groß. Das Eindringen in die Privat- oder gar Intimsphäre belastet viele Betroffene noch weit über die Tat hinaus. Manche ziehen sogar in eine andere Wohnung oder in ein anderes Haus, um sich wieder sicher zu fühlen.

Doch man ist den Kriminellen nicht komplett ausgeliefert. Präventionsmaßnahmen können helfen, das Risiko zu minimieren. Dazu gehören vergleichsweise einfache Dinge wie: jemanden damit beauftragen, den Briefkasten im Urlaub zu leeren, oder abends auch mal Licht in der Wohnung anzuschalten. Etwas aufwendiger wird es, wenn es um das Thema Sichtschutz geht. Auch wenn es vollkommen verständlich ist, sich in gewisser Weise von den öffentlichen Straßen und Wegen oder den Nachbarn abzuschotten, sollte man darauf achten, dass potenzielle Einbruchstellen wie Terrassentüren oder Erdgeschossfenster nicht zu viel Sichtschutz bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen