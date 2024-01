Einkaufen in der Innenstadt stärkt das Wirgefühl

Plus Online-Bestellungen sind bequem und zeitlich flexibel. Doch beim Kauf im Internet fehlt nicht nur die persönliche Beratung, auch die Liebe zur Heimatstadt leidet.

Wer in den letzten Tagen vor der Schließung in den Aichacher Rübsamen geht, der bekommt hautnah mit, was Kundenbindung heißt. Nicht weil hier jeder Stammkunde mit Namen begrüßt wird und ihm sofort passgenaue Kleidungsstücke gereicht werden, sondern weil die Kundinnen und Kunden die Mitarbeiterinnen umarmen, Geschenke überreichen, Erinnerungsfotos machen und Tränen der Rührung in den Augen haben. Die Kunden verabschieden sich wie von Freunden oder guten Bekannten. Und genau das waren die Rübsamen-Mitarbeiterinnen für sie auch.

Sie waren nicht abgehoben oder jagten skurrilen Trends der großen, weiten Modewelt hinterher. Sie waren bodenständig und wussten genau, was das Aichacher Publikum wollte. Da alle Mitarbeiterinnen aus der Region waren, fanden sich häufig auch fernab des beabsichtigten Einkaufs viele Gesprächsthemen. Der Austausch war den Kunden wichtig und vor allem das Gefühl, willkommen zu sein und nicht zu stören. Doch leider wussten diese Vorzüge am Ende offenbar doch zu wenige Kunden zu schätzen.

