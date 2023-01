Einstellung der Ermittlungen zu Corona-Ausbruch ist bitter für Betroffene

Plus Die Einstellung der Ermittlungen zum Corona-Ausbruch im Aichacher AWO-Heim ist aus juristischer Sicht nachvollziehbar. Für Betroffene hat sie einen bitteren Beigeschmack.

Kein nachweisbares strafbares Verhalten. Erst recht niemand, der sich einer Straftat schuldig gemacht hätte. Das ist – kurz gefasst – der Grund, warum die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Corona-Ausbruch im Aichacher AWO-Heim im März/April 2020 eingestellt hat.