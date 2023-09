Elektromobilität ist wichtig, aber nicht der einzige Weg zur Klimaneutralität

Plus Elektromobilität wird immer wichtiger. Demzufolge muss die Lade-Infrastruktur in Aichach-Friedberg angepasst werden. Doch auch der ÖPNV sollte nicht aus dem Blick geraten.

Elektromobilität entspricht dem Zeitgeist. Ob bei E-Rollern, E-Fahrrädern oder E-Autos. Immer mehr Menschen setzen auf den Antrieb mit Strom. Laut Prognose der Firma Mobilitätswerk wird bis 2030, also in nicht einmal sieben Jahren, etwa die Hälfte aller Autos, die im Landkreis Aichach-Friedberg zugelassen sind, mit Strom angetrieben werden. Es ist daher nur folgerichtig, dass auch die Lade-Infrastruktur diesem wachsenden Bedarf angepasst werden muss.

Aber schaffen die Stromnetze diesen steigenden Bedarf? Die Netze würden in den nächsten Jahren relativ viel schultern müssen. Die E-Mobilität spielt hier laut Mobilitätswerk aber noch nicht einmal die entscheidende Rolle. Der Stromverbrauch werde insgesamt stark ansteigen.