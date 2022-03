Energiekrise: Jeder kann und muss sofort handeln

Plus Wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir fossile Energie einsparen und ersetzen müssen. Durch Untätigkeit, Bequemlichkeit und Egoismus finanzieren wir damit auch einen Diktator, der Krieg führt.

Soll keiner von uns sagen, er hat es nicht gewusst. Nein, jeder hat es mitbekommen, viele haben es verdrängt und zu wenige waren oder sind bereit, zu handeln und zu verzichten. Wir schlittern seit Jahrzehnten hinein in eine Klima- und Energiekrise und finanzieren durch Untätigkeit, Bequemlichkeit und unseren Egoismus einen weiteren Diktator, der mit den Einnahmen aus fossilen Energien einen grausamen Krieg gegen Unschuldige führt.