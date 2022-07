Engagement für ukrainische Kinder: von wegen faule Lehrer

Plus Zahlreiche Lehrkräfte im Wittelsbacher Land setzen sich für ukrainische Schülerinnen und Schüler ein. Oft ist das Klischee der faulen Lehrer eines: nicht mehr zeitgemäß.

Erst kürzlich wieder gehört: "Ich hätte Lehrer werden sollen, dann würde mehr Freizeit bleiben." Dieses Klischee hält sich hartnäckig. Was vielleicht für manch eine Lehrerin oder einen Lehrer wohl zutreffen mag, gilt für den Großteil von ihnen nicht. Häufig sehen Außenstehende nur eines – die Zahl der Stunden, die die Lehrkräfte unterrichten. Immer wieder verkennen sie aber, was mit diesem Beruf noch einhergeht: Unterricht vorbereiten, Klassenarbeiten korrigieren, Elterngespräche führen. Und: für die Schülerinnen und Schüler da sein, wenn sie Ansprache benötigen. Zumindest ist das für Lehrkräfte der Alltag, die ihren Job ernst nehmen, die Kindern und Jugendlichen mehr mitgeben möchten als eine Note im Jahreszeugnis.