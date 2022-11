Erzieherausbildung in Aichach: Ein mutiges Projekt

Plus Der Landkreis will in Aichach neue Ausbildungsangebote für Erzieher und Kinderpfleger schaffen. Aufwand und Kosten sind groß. Aber es könnten viele davon profitieren.

Kein privater Träger hat Interesse, in Aichach eine Fachakademie für Sozialpädagogik zu installieren und damit die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher anzubieten. In Mering oder in Friedberg, wo das Augsburger Einzugsgebiet nahe ist, hätte das womöglich anders ausgesehen. So muss der Landkreis selbst tätig werden und im Raum Aichach sicherstellen, dass künftig auch im Landkreisnorden genug Fachkräfte für die Erziehung und Kinderbetreuung zur Verfügung stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen