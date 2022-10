Es braucht weniger Bürokratie bei der Energiewende

Plus Dass Privatpersonen teils monatelang auf den Anschluss ihrer PV-Anlage warten müssen, untergräbt die Bestrebungen für mehr erneuerbare Energien.

Da nimmt eine Familie aus Aichach Tausende Euro in die Hand, um auf ihrem Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren, und dann passiert monatelang: nichts. Für die Klimaziele ist das problematisch. Dabei geht es gar nicht unbedingt um die Leistung der meist kleinen Anlagen und den damit erzeugten Strom, sondern vielmehr um die Akzeptanz. Wenn die Politik einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien fordert, um die Umwelt zu schützen und auch eine weitgehend unabhängige Energieversorgung zu gewährleisten, sorgen lange Wartezeiten bei der Genehmigung durch die Netzbetreiber verständlicherweise für Unverständnis und Frustration. Dabei braucht es genau das Gegenteil davon, um die große Aufgabe der Energiewende in Deutschland schultern zu können. Es braucht Bürgerinnen und Bürger, die Verantwortung übernehmen, ihren Teil beitragen möchten - und dabei nicht behindert werden.