Es gibt kein Patentrezept, um tödliche Unfälle zu verhindern

Plus Die zwei tragischen Unfälle mit drei Todesopfern zwischen Haunswies und Affing werfen Fragen auf. Auch bei den Behörden. Es ist gut, dass sie reagieren.

Keiner hätte das für denkbar gehalten: Innerhalb eines guten Jahres ereignen sich an nahezu gleicher Stelle zwei schwere Verkehrsunfälle, die insgesamt drei Menschenleben fordern. Was zwischen Affing und Haunswies auf der Kreisstraße AIC4 im Oktober 2021 und im November 2022 passiert ist, ist extrem tragisch und wirft Fragen auf. Zum Beispiel die, ob auf der Strecke mit weiteren schweren Unfällen gerechnet werden muss, weil da womöglich irgendetwas nicht stimmt.