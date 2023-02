Es gibt keine Geflüchteten zweiter Klasse

Plus Das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Aichach-Friedberg für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist bemerkenswert. Doch man darf auch die anderen Geflüchteten nicht vergessen.

Warum ist der Krieg in der Ukraine schlimmer als der in Syrien? Mit dieser und ähnlichen Fragen wird Simone Losinger von der Ausländerbehörde manchmal konfrontiert; gestellt von Menschen, die ebenso wie die Menschen aus der Ukraine vor einem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, aus Syrien oder Afghanistan. Natürlich lassen sich die Kriege in der Welt nicht nach deren Schweregrad in eine Rangliste bringen. Doch manchmal entsteht der Eindruck. Vielleicht, weil Syrien etwa doppelt so weit entfernt liegt oder weil in der Region schon länger Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben und der Krieg dort deshalb emotional näher erscheint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

