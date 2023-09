Es ist gut, dass Höcke nicht ins Wittelsbacher Land kommt

Plus Warum die AfD ihre Wahlkampfveranstaltung mit dem Rechtsnationalen auf dem Volksfestplatz in Aichach abgesagt hat, bleibt ein Stück weit offen. Egal, Hauptsache Höcke macht einen Bogen um den Landkreis.

Waren die Auflagen für eine Kundgebung auf dem Volksfestplatz wirklich in der kurzen Zeit nicht zu erfüllen oder hatte Björn Höcke einfach die Schnauze voll vom Hin und Her um seine Wahlkampfveranstaltung im Wittelsbacher Land? Vielleicht hat beides den Auftritt des umstrittensten Politikers Deutschlands am Samstag in Aichach verhindert. Egal, das Aufatmen an maßgeblichen Stellen in der Stadt, vom Landratsamt über Rathaus bis zur Polizeiinspektion, war am Donnerstagnachmittag nahezu hörbar. Bis auf die AfD und ihre nicht wenigen Unterstützer ist hier jeder froh, dass der Thüringer Rechtsaußen einen Bogen um den Landkreis macht.

Schon vor fünf Jahren wurde er mit einer Gegendemo empfangen

Vor fünf Jahren war er im Vorfeld der letzten Landtagswahl schon in Kissing und ist nicht gerade freundlich empfangen worden, sondern von einer parteiübergreifenden Gegendemo. Ob die Erinnerung daran noch beim dominanten Kopf der rechtspopulistischen Partei präsent ist? Eher nicht, Höcke ist Protest gegen seine Person gewohnt. Er hat zu AfD-Leuten im Landkreis aber durchaus eine engere Beziehung. Kreisvorsitzender Paul Traxl war bis zur Auflösung vor drei Jahren Obmann des rechtsnationalen Flügels in Bayern. An der Spitze stand Höcke und jetzt hat diese Strömung mehr oder weniger die ganze Partei übernommen.

