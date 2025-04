Es wird Zeit: Der Landkreis braucht eine Schul-Alternative

Mehrfach haben Eltern im Raum Aichach seit der Jahrtausendwende versucht, eine alternative Schule zu gründen. Eine Schule für Freies Lernen war ebenso im Gespräch wie Schulen, die sich an der Waldorf- oder Montessori-Pädagogik orientierten. Sämtliche Initiativen sind gescheitert. Eine neue Elterngeneration wagt nun einen weiteren Versuch. Eine Alternative würde dem Wittelsbacher Land nicht nur gut zu Gesicht stehen, sie wird auch gebraucht.

Die staatlichen Schulen leisten gute Arbeit – eine Alternative ist trotzdem nötig

Warum? Sind die staatlichen Schulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer nicht gut genug? Das ist keineswegs der Fall. Die staatlichen Schulen und ihre Pädagogen sollen an dieser Stelle keineswegs schlechtgeredet werden. Sie leisten engagierte Arbeit in nicht unbedingt einfachen Zeiten. Die Frage ist vielmehr: Wo finden Kinder Unterstützung, die mit einem gewissen (Noten)Druck nicht zurechtkommen; Kinder, die andere, spätere Lernfenster haben als die Mehrzahl? Wo sind Familien gut aufgehoben, wenn sie sich ein anderes Lernen für ihre Kinder wünschen? Eines, bei dem mehr Kreativität möglich ist? Sie müssen aktuell weite Wege in Kauf nehmen. Keine Frage: Eine Alternative wäre im Landkreis höchst willkommen (und den staatlichen Schulen würde sie keineswegs wehtun).

Die früheren Initiativen haben allerdings gezeigt: Eine andere Schule zu gründen, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Die größte Hürde ist die staatliche Anerkennung. Nicht minder schwierig sind die Themen Finanzen, ein passendes Gebäude und nicht zuletzt das Personal. In Zeiten des Lehrermangels eine ganz besonders anspruchsvolle Aufgabe, die auch anderen alternativen Schulen, etwa Waldorf in Augsburg, zu schaffen macht.

Dass sich die jüngste Aichacher Schulinitiative an einen Träger anschließen möchte, der bereits zwei Montessori-Schulen betreibt, ist ein vielversprechender Ansatz. Trotzdem haben die Initiatoren noch einen weiten Weg vor sich und werden viel Energie und Durchhaltevermögen brauchen. Doch womöglich sind sie diejenigen, die es endlich schaffen werden. Es wird Zeit.