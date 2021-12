Fabian Streits Tod ist ein schwerer Schlag für Schiltberg

Plus Die Nachricht vom Tod des beliebten Bürgermeisters löst in Schiltberg und darüber hinaus große Trauer aus. Er war nur kurz im Amt, aber er hinterlässt Spuren.

Ein großer Schatten lag in Schiltberg über diesem Weihnachtsfest. Die Nachricht vom Tod von Bürgermeister Fabian Streit am Donnerstagabend verbreitete sich an Heiligabend schnell in der Weilachtalgemeinde und im Wittelsbacher Land. Die ganze Gemeinde steht unter Schock.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen