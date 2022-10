Fachkräftemangel: Leidenschaft kann Geld ersetzen

Plus Der Fachkräftemangel macht sich vielerorts bemerkbar, nicht nur bei den Busfahrern. Corona hat viele ihren Job wechseln lassen. Was kann sie zurückbringen?

Geschäfte schließen abends früher oder machen an manchen Tagen gar nicht mehr auf. Gaststätten bieten keinen Mittagstisch mehr an. Krankenhäuser nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Busse oder Züge fahren nicht mehr zu allen Uhrzeiten. Der Fachkräftemangel macht sich derzeit vielerorts bemerkbar. Und er macht auch vielen Angst. Denn irgendwie scheint unsere Welt, in der lange alles verfügbar und erreichbar war, nicht mehr zu funktionieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen