Fairtrade und andere Komplexitäten im Wittelsbacher Land

Plus Das Leben ist kompliziert geworden – nicht nur, aber auch im Wittelsbacher Land. Das zeigt exemplarisch die Diskussion und die Sitzungsvorlage zum Fairtrade-Landkreis Aichach-Friedberg.

Das Leben ist kompliziert geworden. Das liegt an uns Menschen selbst, an der Technik, die viele Erleichterungen bringt, aber auch immer mehr Komplexität, und vor allem an überbordenden Vorschriften, Verordnungen, Verfahren. Und weil der Gesetzgeber und Institutionen alles bis ins Fuzzel-Detail regeln und vorschreiben und immer mehr Bürger damit nicht mehr klarkommen, braucht es jetzt für nahezu alles Hilfestellung und Beratung und vorbereitende Arbeitskreise und nachbereitende Gremien. Ein früherer Chef des Bundesfinanzhofs, also der oberste Richter in diesem Land für Steuern und Zölle, hat mal kleinlaut eingestanden, dass er für seine eigene Steuererklärung auch einen Steuerberater einspannen muss, weil er nicht überall durchblickt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen