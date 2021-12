Fake News über Aindlinger Schule: Die "Irrlichter" sind unter uns

Plus Mehrere Hunderttausend Menschen haben die Falschnachrichten über eine Impfaktion an der Aindlinger Mittelschule gelesen. Wer Lügen verbreitet, muss zur Rechenschaft gezogen werden.

Das Volk der „Dichter und Denker“. So sehen wir uns heute noch gerne, als ein Land, wo Menschen mit großer Vernunft und hohem Bildungsstand leben. Geprägt wurde diese stehende Wendung im 19. Jahrhundert mit Blick von außen und hat auch die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte überlebt, als wir zum Land der „Nazi-Richter und KZ-Henker“ wurden. Und heute? Eine überwältigende Mehrheit handelt in der Krise, die uns jetzt schon seit fast zwei Jahren verfolgt, mit Rücksicht auf andere, mit Verantwortungsbewusstsein und ganz einfach mit gesundem Menschenverstand. Wir sind aber auch zum Land der „Irrlichter und Verquerdenker“ geworden. Die sind zum Glück eine Minderheit, aber die ist heute vernetzt und verbreitet abstruses Gedankengut und Falschnachrichten in Minuten flächendeckend unter Ihresgleichen.

