Fehlende Kurzzeitpflegeplätze werden zukünftig für massive Probleme sorgen

Plus Es ist ein Teufelskreis: Die fehlenden Pflegeplätze werden dazu führen, dass sich der Personalmangel in der Wirtschaft weiter verschärft.

Nur 24 Kurzzeitpflegeplätze gibt es derzeit im Landkreis Aichach-Friedberg - viel zu wenige. Der Bedarf wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Doch fragt man, wie man die Zahl der Plätze erhöhen kann, blickt man in ratlose Gesichter. Auch bei der Diskussion des Seniorenbeirats Aichach wurden zwar einige Ansätze diskutiert, doch wirklich handfeste und konkrete Lösungen waren nicht darunter. Dabei ist das Problem nicht neu und wird gerade im Landkreis Aichach-Friedberg seit Jahren immer wieder diskutiert.

Das wird in Zukunft zu einem massiven Konflikt sorgen. Denn mit dem Älterwerden der Babyboomer-Generation steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ohnehin - egal ob Kurzzeitpflege oder längere Betreuung. Wer wird sich stattdessen um die pflegebedürftigen Menschen kümmern? Überwiegend die Lebenspartner, Söhne, Töchter, Nichten, Neffen - kurz: die Familie. Doch Pflege ist kein Teilzeitjob. Wer sich um seine alte und vielleicht auch kranke Mutter kümmern muss und will, wird zwangsläufig im Job kürzertreten.