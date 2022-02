Was hat die Bürgerbefragung im Wittelsbacher Land gebracht?

Plus Zwei Jahre danach liegen Ergebnisse einer Bürgerbefragung im Wittelsbacher Land zum Thema Gesundheit vor. Die Erkenntnisse helfen nur bedingt weiter.

Im Jahr 2020 wollte die Gesundheitsregion plus im Landkreis Aichach-Friedberg durchstarten. Doch die Pandemie hat auch diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb war es lange ruhig um dieses, vom Freistaat geförderte Instrument, das regionale Defizite im Gesundheitsbereich zunächst aufspüren und ihnen dann möglichst abhelfen soll. Erst jetzt, über zwei Jahre später, liegen die Ergebnisse einer Befragung unter Landkreisbürgerinnen und -bürger vor. Auch deshalb sind die Erkenntnisse nur bedingt aussagekräftig.