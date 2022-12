Freier Eintritt fürs Aichacher Stadtmuseum ist eine gute Idee

Plus Ab Januar können Besucherinnen und Besucher kostenlos das Aichacher Stadtmuseum besuchen. Es gibt gute Gründe für diese Entscheidung - und kaum welche dagegen.

Kostenlos ins Museum: Ab Januar geht in Aichach auch im Stadtmuseum, was im Wittelsbacher Museum schon länger der Fall ist. Die Entscheidung, die der Finanzausschuss des Stadtrats am Montagabend gefällt hat, ist goldrichtig. Die Stadt folgt damit dem Beispiel mittlerweile vieler Museen in Deutschland. Der freie Eintritt baut Hemmschwellen ab – nicht nur für finanzschwache Familien, sondern auch für Menschen, die es sonst nicht so ins Museum zieht.

