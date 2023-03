Für den Expressbus von Dasing nach Pasing gab es keine wirkliche Chance

Plus Der Start der Schnellbuslinie ist in eine denkbar schlechte Phase gefallen. Für eine Bewertung der Nachfrage hätte es deshalb mehr Zeit gebraucht.

Mit der Entscheidung gegen eine Kostenbeteiligung von 150.000 Euro jährlich ab 2026 für die Schnellbuslinie X732 hat der Landkreis Aichach-Friedberg einer Weiterführung des Expressbusses bis ins Wittelsbacher Land hinein eine Absage erteilt. Auch wenn der Beschluss aus finanziellen Gründen gefällt wurde - und nicht, weil die Linie per se als obsolet betrachtet wird. Es stimmt schon: Die Fahrgastzahlen stehen derzeit in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Kosten ab 2026.

Waren die Fahrgastzahlen beim Expressbus zwischen Dasing und Pasing zu gering? Eine Bewertung hätte mehr Zeit erfordert. Foto: Marina Wagenpfeil

Deshalb ist es grundsätzlich verständlich, dass der Landkreis und die Gemeinden Dasing und Adelzhausen sich dagegen entschieden haben, bei der kommenden Neuausschreibung einen größeren finanziellen Anteil zu übernehmen. Die finanzielle Situation ist auch ohne diese Mehrausgaben schon schwierig genug. Doch nach nur drei Jahren über die Weiterführung - und was diese den Kommunen wert ist - anhand der Fahrgastzahlen zu entscheiden, greift zu kurz.

Der Start der Linie X732 war alles andere als leicht

Die Etablierung eines neuen Nahverkehrsangebots benötigt Zeit. Denn Routinen im Fahrverhalten der Menschen ändern sich nicht von heute auf morgen. Zudem war der Start während der Corona-Pandemie alles andere als leicht. Bis heute merken wir die Nachwirkungen - im öffentlichen Nahverkehr, der etwa durch Homeoffice weniger stark nachgefragt wird. Eine tatsächliche Rückkehr zur Normalität gab es erst vor ein paar Monaten. Das 49-Euro-Ticket bringt womöglich eine entscheidende Veränderung.

Vielleicht hätte man dem Expressbus unter diesen Umständen noch etwas mehr Anlaufzeit einräumen sollen. Damit wäre der Landkreis in Vorleistung gegangen - in der Hoffnung, dass mehr Menschen das Angebot zukünftig nutzen werden und sich die Investition am Ende lohnt. Denn das Potenzial für einen Erfolg der Linie ist weiterhin da. Eine wirkliche Chance wird das Nahverkehrsprojekt nun aber wohl nicht mehr bekommen.

