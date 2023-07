Gegenwind für Affings Windkraftpläne: So wird das nichts mit der Energiewende

Plus Affing will drei Konzentrationsflächen für die Windkraft ausweisen. Von mehreren Behörden kommen zum Teil erhebliche Einwände. Das ist völlig unbegreiflich.

Anders lässt sich das nicht sagen: Es ist ein Trauerspiel. Da entdeckt eine Gemeinde wie Affing ihr Herz für die Energiewende, weist engagiert Konzentrationsflächen für die Windkraft aus und das nicht zu knapp mit 4,6 Prozent der Gemeindefläche - doch dann kommt ausgerechnet von Behörden heftiger Gegenwind. Wohlgemerkt von Behörden, die das Gesetz für den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien umsetzen müssen. Nein: So kann das nichts werden mit der Energiewende.

An manchen Stellen wirken die behördlichen Einwände regelrecht lächerlich. Da, wo der Verzicht auf eine Fläche gefordert wird, weil sich dort eine frühere Müllkippe von Gebenhofen befindet. Ein Windrad könnte ein solches Gebiet doch nur aufwerten. Mehr Berechtigung hat zweifelsohne der Hinweis auf den Natur- und Artenschutz. Doch selbst dessen Belange müssen hinter den Zielen der Energiewende zurückstecken. Das ist nicht nur das Gebot der Stunde, so will es auch das Gesetz, um nach Möglichkeit doch noch irgendwie zu bremsen, was diese Woche auch im Wittelsbacher Land wieder einmal deutlich und zum Teil schmerzlich spürbar war: den Klimawandel.

