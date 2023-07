Gehsteig mit Hoch- oder Niederbord? Das ist keine Frage

Plus Wenn genügend Platz ist, dann bieten Hochbord-Gehsteige den Fußgängern einfach mehr Sicherheit, so argumentiert unser Kommentator.

Es spricht nichts gegen Niederbord-Gehwege: Wenn sich Fußgänger, Radler und Fahrzeuge in einem beruhigten Verkehrsbereich den Straßenraum teilen zum Beispiel. Oder wenn einfach nicht genügend Platz da ist, dass zwei Fahrzeuge aneinander vorbeikommen. Dann ist ein abgesenkter Gehweg immer noch besser als gar kein Gehweg. Wenn aber an einer viel befahrenen Kreisstraße, wie im Schmiechener Ortsteil Unterbergen oder im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein, eine 6,50 Meter breite Fahrbahn für die Fahrzeuge ausgebaut werden kann, warum sollten dann die Gehwege dazu noch jederzeit überfahrbar sein?

Hochborde sind eine Grenze: Bis hierhin und nicht weiter

Damit alle Fahrzeuge auch immer diesen Raum als Ausweichoption zur Verfügung haben? Weil ein aktuelles oder künftiges landwirtschaftliches Fahrzeug mit Sonderbreite mehr Platz braucht zum rangieren oder bei Gegenverkehr? Dafür sollen Abstriche beim Schutz für die schwächsten Verkehrsteilnehmer – Fußgänger, Senioren mit Rollatoren, Eltern mit Kinderwagen und Kleinkindern – hingenommen werden? Nein. Hochborde sind eine optische und reale Grenze. Bis hierhin und nicht weiter. Eine 6,50 Meter breite Ortsdurchfahrt reicht nahezu immer aus. Wenn sich wirklich mal zwei überbreite Fahrzeuge begegnen sollten, dann müssen sie halt langsam fahren und aufeinander Rücksicht nehmen. Ein Mähdrescher kommt in Unterbergen durch. Der Ort ist klein, aber auch dort sind mehr Fußgänger an einem Tag als Erntemaschinen im ganzen Jahr unterwegs. Hochbord- oder Niederbord-Gehwege? Wir sind gespannt auf die Argumente in der Grundsatz-Diskussion im Bauausschuss des Kreistags!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen