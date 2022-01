Gesundheitsamt Aichach-Friedberg sollte Überlastung und Folgen klar benennen

Plus Dass die Kontaktnachverfolgung bei den steigenden Corona-Zahlen an Grenzen gerät, ist verständlich. Diese sollten die Verantwortlichen aber klar kommunizieren.

Mit der Omikron-Welle steht das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg vor einer bislang in der Corona-Pandemie nie da gewesenen Herausforderung. Eine Kontaktnachverfolgung von allen Neuinfektionen ist bei der schieren Masse an Corona-Fällen derzeit ein hoffnungsloses Unterfangen. Es ist ein hehres Ziel, dass das Gesundheitsamt weiterhin anstrebt, zumindest mit allen Infizierten Kontakt aufzunehmen. Ein Ziel, das bereits jetzt kaum zu erreichen ist und mit steigenden Infektionszahlen immer unwahrscheinlicher wird.