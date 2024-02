Giftköder für Tiere sind einfach hinterhältig

Im Schiltberger Ortsteil Gundertshausen hat ein Schäferhund vergiftete Fleischbällchen gefressen und musste eingeschläfert werden. Das Werk eines Hundehassers?

Mit Gift gespickte Fleischbällchen, Rasierklingen in Weißwürsten, Rattengift in Brotstückchen: Manche Menschen sind erfinderisch, wenn es darum geht, Hunden oder Katzen zu schaden. Was sie tun, ist allerdings einfach nur hinterhältig.

Immer wieder kommt es vor, dass Tierköder mit Gift, Nägeln oder Rasierklingen ausgelegt werden. Sie ziehen sich durch den gesamten Landkreis und sorgen für ein mulmiges Gefühl beim Gassigehen.

Eine Rechtfertigung gibt es nicht

Was Menschen dazu bewegt, Tiere auf so hinterhältige Art und Weise anzugehen, ihnen Schmerzen bis hin zum Tod zuzufügen, bleibt ihr Geheimnis. Sie agieren im Schutz der Anonymität. Ob es der Ärger über nicht entsorgte Hundehaufen ist, über Gebell oder Katzenbesuch im eigenen Garten: Fühlenden Kreaturen vorsätzlich Schmerzen zuzufügen, ist durch nichts davon zu rechtfertigen.