Psychiatrische Tagesklinik in Aichach ist wichtig für die Region

Plus Es gibt auch im Wittelsbacher Land immer mehr Menschen, die Hilfe für ihre Seele brauchen. Es wird Zeit, dass es vor Ort noch mehr Angebote gibt.

Früher hieß es häufig nur verächtlich: Der (respektive Die) spinnt halt und damit war die Sache abgehakt. Zum Glück ist in den vergangenen Jahrzehnten das Bewusstsein für psychische Erkrankungen gewachsen. Wer seelisch leidet, wer innerlich in einem dunklen Loch sitzt und es nicht aus eigener Kraft wieder ans Licht schafft, findet im Landkreis Aichach-Friedberg heutzutage mehr Hilfsangebote als noch vor 20 Jahren. Doch es ist noch nicht genug.