Gut, dass wir das Geburtshaus in Aichach haben

Plus Die Schließung der Geburtshilfe hat eine große Lücke gerissen. Das Geburtshaus hat sie zum Teil geschlossen. Doch ein Ersatz ist die neue Einrichtung nicht.

Das Aus für die Geburtshilfe in Aichach Ende 2018 war schmerzhaft und ein großer Verlust. Dabei ging es weniger um die Tatsache, dass künftig, abgesehen von Hausgeburten, keine Aichacherinnen und Aichacher mehr geboren werden sollten. Werdende Eltern mussten sich seither eine Alternative suchen und zum Teil weite Anfahrten in Kauf nehmen. Zum Glück hat die Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg überlebt. Und zum Glück gibt es inzwischen das Geburtshaus in Aichach.

Die Einrichtung, die tatkräftige Hebammen im ehemaligen Aichacher Krankenhaus aus der Taufe gehoben haben, ist ein Segen. Der Mut der Gründerinnen wurde belohnt. Das Geburtshaus ist in den nur gut zweieinhalb Jahren seines Bestehens längst den Kinderschuhen entwachsen und hat sich als gefragte Anlaufstelle für Schwangere etabliert. Das verdient Respekt und Anerkennung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen