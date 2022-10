Halloween nervt – und manchmal auch die Kinder, aber...

Plus Das Geister-Grusel-Fest Halloween am Vorabend von Allerheiligen finden nicht alle toll. Für viele Kinder aber ist es ein Höhepunkt. Braucht's des wirklich?

Wer in den 70er-Jahren aufgewachsen ist, kann mit Halloween nicht unbedingt viel anfangen. Damals gab es nur die Rübengeister der Nachbarsbuben, die einen Bauernhof hatten. Mit einer Kerze drin, sahen die – so jedenfalls die eigene Erinnerung – gespenstischer aus, als heutzutage die fröhlich-orangen Halloween-Kürbisse. Um mit Gerhard Polt zu fragen: "Ja braucht's denn des?", dieses Halloween?