Hass gegen Russen ist so falsch wie Putins Krieg

Die Solidarität mit der Ukraine ist wichtig. Aber Putins Angriffskrieg darf nicht in Hass gegenüber Menschen aus Russland umschlagen, die bei uns leben.

Keine schiefen Blicke, kein blöder Kommentar, kein böses Wort. Sie spüren im Wittelsbacher Land keinerlei Anfeindungen. Das haben uns Menschen mit russischen Wurzeln und Deutsche, die aus Russland ausgesiedelt sind, bestätigt. Das klingt zunächst nach einer guten Nachricht. Aber unsere Befragung ist keine repräsentative Umfrage. Deshalb mag es derartige Diskriminierungen auch im Landkreis geben. Vermutlich bekommt sie meist gar niemand mit, weil der Betroffene diese Kränkung nicht an die große Glocke hängen will.

So groß und wichtig die Solidarität mit der Ukraine auch sein mag, sie berechtigt nicht dazu, Menschen aus Russland zu diskriminieren. Vor allem Kinder, die Russisch sprechen, sollten nicht wegen des Krieges ausgegrenzt werden. Sie können am allerwenigsten für das unfassbare Leid in der Ukraine. Putins Hass darf nicht in Hass gegen sie umschlagen. Denn sie sind es, die einst die Zukunft gestalten werden.

Russischsprechende Schüler helfen beim Übersetzen

Sie sind es auch, die jetzt helfen, wenn in den Schulen für die neuen ukrainischen Schüler übersetzt werden muss. Denn Ukrainer und Russen oder Deutsche mit Vorfahren aus der ehemaligen Sowjetunion sind keine Feinde, sondern eigentlich Brüder und Nachbarn, die durch eine lange gemeinsame Geschichte miteinander verbunden sind. Wir alle müssen und können dafür sorgen, dass sie zumindest in unserem Land wie Nachbarn miteinander leben können. Indem wir selbst genau aufpassen, was wir sagen und niemanden wegen seiner Herkunft oder seines Namens schlechter behandeln. Denn auch Respekt ist wichtig für Frieden.

