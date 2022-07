Kommentar

18:35 Uhr

Helfer sind in diesen heißen Tagen weiter an den Badeseen gefordert

Am Eisweiher im Gebiet der Sander Seen (Gemeinde Todtenweis) ging am Freitag ein Schwimmer unter. Am Samstag wurde er tot aus dem Wasser geborgen.

Plus Obwohl bei dem Badeunfall im Eisweiher schnell Hilfe kam, war der Verunglückte nicht mehr zu retten. Doch die anhaltende Hitze wird die Einsatzkräfte weiter fordern.

Von Nicole Simüller

Vor einer Woche war es noch eine Übung. An diesem Wochenende wurde daraus trauriger Ernst. Ein Schwimmer ging am Freitag beim Baden im Eisweiher unter und Dutzende Rettungskräfte waren an zwei Tagen im Einsatz, bis sie ihn fanden. Nur wenige Tage zuvor hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften just an den Sander Seen mehrere Notfall-Szenarien geübt. Darunter war auch ein Mann, der zu „ertrinken“ drohte.

