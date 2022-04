Helmut Beck hat den Rückhalt in der Aichacher CSU-Fraktion verloren

Plus Helmut Becks Rücktritt als Vorsitzender der Aichacher CSU-Stadtratsfraktion schlägt Wellen. Ihren Rückhalt hatte er schon länger verloren.

Risse waren schon länger erkennbar: In der CSU-Fraktion war der Wurm drin. Nicht nur einmal zeigte sich das im Stadtrat. Es kam vor, dass der Fraktionsvorsitzende Helmut Beck als Einziger anderer Meinung war als seine Fraktion. Er hat ihren Rückhalt verloren. Den braucht ein Fraktionsvorsitzender aber.