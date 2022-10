Herausforderung fürs Tierheim: Herdenschutzhunde sind nichts für jedermann

Plus Für die 35 in Aichach beschlagnahmten Pyrenäenberghunde ein passendes Zuhause zu finden, wird für das Tierheim eine Mammutaufgabe.

Fast alle Hunde haben einen Ursprungszweck – jagen, suchen, hüten, beschützen – und leben heutzutage oftmals in einem ganz anderen Umfeld. Doch während Rassen wie der Labrador oder der Dackel bereits seit Jahrzehnten auch von Privatpersonen gehalten und dafür gezüchtet werden, sind Herdenschutzhunde wie der Pyrenäenberghund oder der Kangal noch ursprünglicher. In Teilen Bayerns wird der Herdenschutzhund sogar zur Wolfsabwehr finanziell gefördert.