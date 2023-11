Höhere Mietbeiträge für Bedürftige sind notwendig

Plus Dass der Landkreis Aichach-Friedberg nun höhere Mietkosten übernimmt, spiegelt die Entwicklung auf dem Markt wider. Einfacher wird es zukünftig nicht. Ein Kommentar.

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Mit den gestiegenen Zinsen gehen viele davon aus, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen noch größer wird. Einfach, weil sich nun weniger Menschen Wohneigentum leisten können oder wollen. Durch die weiterhin hohen Baupreise wird gleichzeitig aber weniger gebaut. Eine schwierige Kombination, insbesondere für diejenigen, die keinen großen finanziellen Spielraum haben oder sogar auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Wie schnell sich die Situation ändern kann, haben die vergangenen Jahre mit Corona, Ukraine- und jetzt dem Nahostkrieg gezeigt. In einer globalisierten Welt wirkt sich das auch auf die heimische Wirtschaft – und im konkreten Fall auf den Wohnungsmarkt aus. Umso wichtiger ist es, dass die finanziellen Hilfen für Mietwohnungen durch den Landkreis Aichach-Friedberg regelmäßig auf dem Prüfstand stehen. Dass diese Prüfung nun eine Erhöhung zur Folge hat, ist wenig überraschend und absolut notwendig.