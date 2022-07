Hohe Gaspreise: Energiesparen kann sogar Spaß machen

Plus Bereits durch kleine Änderungen und Investitionen sind schnell Erfolgserlebnisse möglich. Dafür muss man nicht auf die Regierung warten.

Vielleicht ist das nur für wenige vorstellbar, aber Energiesparen kann sogar richtig Spaß machen. Wer einmal mit der Suche nach Verschwendung angefangen hat und Lösungen umsetzt, der hat schnell Erfolgserlebnisse. Weniger Strom, Gas, Öl oder Warmwasser zu verbrauchen muss keine Tortur sein oder ein großer Verzicht auf Komfort. Nein, rund 20 Prozent des Energieverbrauchs lassen sich schon allein einsparen, wenn Klimaanlagen oder Heizungen leicht reduziert nur dann laufen würden, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.