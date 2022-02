Hospizarbeit: Der wertvolle Dienst muss allen zugänglich sein

Plus Die Gründer des St.-Afra-Hospizes haben Pionierarbeit im Landkreis Aichach-Friedberg geleistet. Ihre Arbeit kann nicht hoch genug geschätzt werden.

Was ist Hospizarbeit? Darauf hätten vor 30 oder 40 Jahren die wenigsten Menschen fundiert antworten können. Heute kennen nicht nur viele diesen Begriff. Zahlreiche Menschen haben bereits selbst miterlebt, wie wertvoll eine einfühlsame Begleitung ist, wenn ein Angehöriger stirbt. Und trotzdem: Das ist noch nicht genug.