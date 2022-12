Hubert Goldes Austritt aus der CSU ist ein konsequenter Schritt

Plus Der Austritt Hubert Goldes aus der CSU hat sich seit Längerem abgezeichnet. Wie es dazu kam, wirft kein gutes Licht auf die CSU-Fraktion im Pöttmeser Marktrat.

Der Austritt Hubert Goldes aus der CSU ist konsequent und die logische Folge der vergangenen Jahre. In den Gemeinderatssitzungen war oft mit Händen zu greifen, welch schweren Stand er in seiner Fraktion hatte. Vor allem das Verhältnis zu Fraktionssprecher Christian Vetter war belastet.