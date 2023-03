Im Kinosaal ist Toleranz gefragt

Ein Kinosaal ist kein Wohnzimmer. Gewisse Geräusche gehören dazu, solange der Filmgenuss nicht gestört wird. Trotzdem müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen.

Zugegeben, manchmal nervt es schon, wenn der Kinobesucher auf dem Nachbarplatz andauernd mit seiner Popcorntüte raschelt oder wenn einem der Hintermann ständig in den Nacken hustet. Aber in der Regel sind das doch eher Ausnahmen. Und wer sich dazu entschließt, zusammen mit anderen einen Kinofilm anzuschauen, muss auch ein bisschen Toleranz mitbringen. Ein Kinosaal ist schließlich kein Wohnzimmer. Und selbst dort ist absolute Stille beim Fernsehen oft unmöglich.

Natürlich sollten die Kinobesucherinnen und -besucher ein gewisses Maß an Benehmen mitbringen und andere nicht absichtlich stören. Aber das gilt für das Kino genauso wie für das Theater, die Straßenbahn, das Restaurant oder den Supermarkt. Wer selbst öfters ins Kino geht, war vielleicht auch schon mal der "Störenfried", weil er auch während des Films nicht aufhören konnte, Popcorn oder Nachos zu naschen. Schließlich schmecken die doch im Kino am besten. Auch viele der neuen, bequemen und geräumigen Sitze laden geradezu dazu ein, sich in sie hineinzulümmeln, was dann wohl auch oft passiert. Aber natürlich immer mit Rücksicht auf andere.

In der Corona-Pandemie vermisst

Generell steht im Kino das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Jener Zauber gemeinschaftlichen Lachens, Weinens und Fürchtens, den viele in der Corona-Pandemie so sehr vermisst haben. Wir sollten ihn uns nicht nehmen lassen und ihn wieder genießen. Und auch mal ein Auge zudrücken, wenn nicht jeder im Kinosaal ein stiller Genießer ist.