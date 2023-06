Im Labyrinth der Besinnung hat Aichach einen neuen Ort der Einkehr

Plus Mit dem Labyrinth der Besinnung hat die Freizeitanlage am Heini-Baronner-Weg einen weiteren Anziehungspunkt. Es ist nicht nur für das St.-Afra-Hospiz ein Geschenk.

Wer es sieht, kann kaum der Versuchung widerstehen, es zu betreten und den verschlungenen Wegen zu folgen: Das Labyrinth der Besinnung ist in Aichach nun ein neuer Anziehungspunkt in der Freizeitanlage am Heini-Baronner-Weg.

Das Labyrinth ist ein Geschenk an das St.-Afra-Hospiz, das im vergangenen Jahr Jubiläum gefeiert hat. Seit 25 Jahren leistet es wertvolle Hilfe in der Sterbebegleitung und bei der Trauerarbeit. Bei den Ehrenamtlichen war nun die Freude über das gelungene Labyrinth groß.

