Im Landkreis Aichach-Friedberg lässt es sich sicher leben

Plus Bei der Kriminalitätsbelastung tun sich zwischen den Städten und Gemeinden im Wittelsbacher Land Unterschiede auf. Doch der direkte Vergleich führt schnell in die Irre.

Wie steht es um die Kriminalitätsbelastung im Landkreis Aichach-Friedberg? Ein Blick auf die bloßen Zahlen könnte schnell zu falschen Schlüssen führen. Der Vergleich der 24 Städte und Gemeinden im Wittelsbacher Land ist allenfalls bedingt aussagekräftig. Kommunen, die hier höhere Werte verzeichnen, haben längst kein Sicherheitsproblem.