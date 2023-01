Kommentar

vor 32 Min.

Immer mehr Austritte: Die Kirchen stehen am Kipppunkt

Plus Selbst in der Christmette sind in vielen Kirchen im Wittelsbacher Land Bänke leer geblieben. Auch die "Weihnachtschristen" bleiben an Heiligabend zu Hause.

Von Christian Lichtenstern

Waren Sie über Weihnachten in einem Gottesdienst? Wenn ja, dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Platz bekommen. Selbst in den Christmetten sind in vielen Kirchen Bänke leer geblieben. Früher musste man sich in der Heiligen Nacht rechtzeitig auf den Weg machen, um nicht im Gang zu stehen. In den Reihen saßen dann viele Mitchristen, die das ganze Jahr nicht gesehen wurden – sozusagen Weihnachtschristen. Nach der Bescherung gehörte der romantische Kirchgang – am liebsten bei leichtem Schneegeriesel – und natürlich das "Stille Nacht"-Singen in der abgedunkelten Kirche nämlich zu einem gelungenen Familienfest.

