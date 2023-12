In Affing ist die Weihnachtsfreude spürbar

Plus Der Affinger Weihnachtsmarkt findet nur an zwei Wochenenden statt. Dennoch ist er einer der beliebtesten. Das könnte am spürbaren Miteinander liegen.

Der Affinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet und die Besucherinnen und Besucher strömen - trotz des wenig einladenden Wetters - in Scharen dorthin. Dass das so ist, hat mit Sicherheit mehrere Gründe.

Da ist die Lage im romantischen Schlosshof. Da sind die Feuerstellen, die den Weihnachtsmarkt ab der Dämmerung in stimmungsvolles Licht tauchen und den Besucherinnen und Besuchern ein warmes Plätzchen bereiten. Da ist das Angebot an Ständen, die besonderes Kunsthandwerk offerieren. Und da sind vor allem die Affinger Vereine, die den Weihnachtsmarkt hauptsächlich bestreiten, die den Aufbau stemmen, den Platz und die Stände schön schmücken, die Kreatives anbieten und die Gäste kulinarisch verwöhnen. Dieses gute Miteinander spüren und honorieren auch die Besucherinnen und Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen