In der Gastronomie darf Flexibilität keine Einbahnstraße sein

Plus Zahlreichen Biergärten im Wittelsbacher Land fehlt das Personal. Einige haben deshalb ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Wie können Betreiber Angestellte halten und gewinnen?

Ein Blick auf die Wettervorhersage der kommenden Tage: passt – endlich! Dem Biergartenbesuch inklusive bayerischem Lebensgefühl sollte also nichts im Wege stehen. Eigentlich. Denn welche der Biergärten im Wittelsbacher Land haben geöffnet und vor allem: wann? Restaurant Kyklos beziehungsweise Atelier mit Biergarten in Aichach? Stimmt, längst geschlossen. Der Aichacher Orient-Express? Abgerissen. Der Biergarten des Schlossbräustüberls auf Schloss Scherneck in Rehling? Noch zu. Und die anderen? Sie haben zum Teil ihre Öffnungszeiten geändert oder schließen an einzelnen Tagen ganz. Weil es an Personal fehlt. Corona mag der finale Auslöser gewesen sein, dass der Gastronomiebranche zahlreiche Beschäftigte davongelaufen sind.

