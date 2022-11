Je besser die Vorbereitung, desto strukturierter die Krisenbewältigung

Plus Auf die Situation, dass der Strom flächendeckend ausfällt, kann man sich besser vorbereiten als auf viele andere Katastrophenfälle – das sollte man auch tun.

Unser ganzes Leben ist abhängig vom Strom. Das merkt man jedoch erst dann so richtig, wenn dieser auf einmal fehlt. Einen wirklich großen Blackout hat es in Deutschland noch nie gegeben. Das muss jedoch nicht so bleiben. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Katastrophenfällen lässt sich für einen flächendeckenden und länger anhaltenden Stromausfall vorsorgen. Das gilt sowohl für die Kommunen, die das Krisenmanagement übernehmen, aber auch für jeden Einzelnen. Zumindest auf der Ebene der Kommunen hat der Landkreis Aichach-Friedberg die Vorbereitungen nun in einer Projektgruppe sinnvoll gebündelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen