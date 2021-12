Jede Spende schenkt neuen Mut im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus In der Corona-Pandemie haben sich viele Notlagen im Wittelsbacher Land verschärft. Die Kartei der Not kann helfen, weil viele Menschen trotz schwieriger Zeiten spenden.

Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie sind viele Menschen ausgelaugt und müde. Sie wünschen sich zum Jahreswechsel nichts sehnlicher zurück als ihr Leben vor Corona. Doch viele jammern - trotz mancher Trostlosigkeit - auf hohem Niveau. Denn den meisten geht es auch in der Pandemie gut. Vor allem mit Blick auf jene, die im vergangenen Jahr tatsächlich in Not geraten sind - weil sie nicht mehr wussten, wie sie ihre Miete bezahlen, wie sie einen defekten Herd ersetzen oder wie sie die Kosten für die Behandlung chronischer Krankheiten aufbringen sollen.

