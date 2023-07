Kommentar

Jeder kann etwas zur Energiewende beitragen

Plus Statt sich hinter verkorksten Heizungsgesetzen als Ausrede fürs Nichtstun beim Klimaschutz zu verstecken, kann und muss jeder Einzelne anpacken.

Von Christian Lichtenstern

Der Regionalleiter des Bayernwerks bringt es auf den Punkt: "Jeder muss seinen Teil zur Energiewende beitragen." Das kann auch ein jeder - manche sehr viel, einige mehr, andere weniger. Jeder an seiner Stelle. Anstatt sich hinter verkorksten Heizungsgesetzen zu verstecken oder mit dem Finger auf andere zu zeigen und in der falschen Hoffnung, dass wir das Problem aussitzen können oder dass es sich von allein löst, sollten sich jetzt alle fragen: Was kann ich tun?

Es brennt - nicht nur in Griechenland

Eine Menge! Jeder kann Energie sparen und den ÖPNV nutzen, am Balkon einer Wohnung ist Platz für Balkonanlagen, auf Hausdächern für Photovoltaikmodule, Betriebe können ihre Energieeffizienz verbessern, Kommunen Nahwärmenetze vorantreiben, Energieversorger ihre Netze ausbauen, Industriebetriebe die Produktion umbauen und Kraftwerksbetreiber richtig investieren. Wenn alle anpacken, statt zu lamentieren, dann wird es gelingen. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet: Es brennt - nicht nur in Griechenland!

