Juristisch ist der Unfall bei Allenberg aufgearbeitet, emotional nicht

Plus Mit der Entscheidung des OLG München ist das Urteil gegen den Unfallfahrer rechtskräftig. Dass die Eltern der Getöteten damit nicht zufrieden sind, ist verständlich.

Eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Unfallflucht - so lautete das Urteil des Amtsgerichts Augsburg gegen den Fahrer. Setzt man das ins Verhältnis zu den schlimmen Folgen des Verkehrsunfalls, erscheint die Strafe in der Tat nicht besonders hoch. Nachdem man einen Menschen angefahren hat, keine Erste Hilfe zu leisten oder den Rettungsdienst zu rufen, sondern zu fliehen, ist wohl die schlechteste Art und Weise zu reagieren. Kein Wunder, dass die Emotionen bereits kurz nach dem Unfall hochkochten und dass bis heute insbesondere die Familie der Getöteten schwer mit dem Verlust zu kämpfen hat. Das wird aus den Zeilen deutlich, mit denen sie sich nun zu der juristischen Aufarbeitung geäußert haben.

Ihre Kritik ist verständlich und in ihrer Emotionalität nachvollziehbar. Aus juristischer Perspektive ist die Ermittlung und der Prozess wohl einwandfrei verlaufen. Dass die Staatsanwaltschaft keine fahrlässige Tötung zur Anklage bringt, die sie mit dem unfallanalytischen Gutachten ohnehin nicht hätte beweisen können, ist rein rational logisch. Auch die Strafe ist für eine Unfallflucht an sich nicht unangemessen. Dass die Nebenklage juristisch keine Berufung hätte einlegen können, ist mit der Entscheidung des OLG deutlich geworden.